Verspielt Fußball-Regionalligist WSC/Hertha schon zu Beginn der Frühjahrssaison alle Chancen auf den angepeilten Aufstieg in die 2. Liga? Nach der Auftaktniederlage in Gurten kam das Team von Trainer Markus Waldl auch gestern daheim gegen Kalsdorf nicht über ein 0:0 hinaus. Tabellenführer Sturm Graz II baute mit dem 6:0 in Weiz den Vorsprung auf sechs Punkte aus.