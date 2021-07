WSC/Hertha: "Der günstigste, aber beste Kader"

2020 lag WSC/Hertha zum Zeitpunkt des Corona-bedingten Abbruchs in der Fußball-Regionalliga zwei Punkte hinter Platz eins, in der Vorsaison waren es ebenso viele. Im dritten Versuch soll es für das Top-Team aus der Messestadt in der kommenden Spielzeit aber endlich mit dem Aufstieg klappen – zum Auftakt wartet am Freitag mit dem Lokalrivalen Gurten (19 Uhr) gleich ein echter Gradmesser.