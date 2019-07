Wird Stadl-Paura ein Fall für das Gericht?

Die Vereinigung der Fußballer (VdF) überlegt jetzt auch zivilrechtliche Schritte gegen Obmann Hans Stöttinger. "Es sind mittlerweile Zahlungen für Mai und Juni ausständig, außerdem verweigert der Klub Spielern die schriftlich zugesicherte kostenlose Freigabe. Wir werden deshalb in den nächsten Tagen entscheiden, ob eine Strafanzeige gerechtfertigt ist", sagt VdF-Geschäftsführer Rudolf Novotny. Stöttinger hatte zuletzt im OÖN-Gespräch fehlende Zahlungen in Abrede gestellt. "Es ist alles in bester Ordnung bei uns."

Der Großteil jener Vereine, die auf eine Freigabe von Stadl-Paura-Spielern warten, hat sich bereits an den OÖ-Fußballverband gewandt. "Die Unterlagen sind bereits beim Kontrollausschuss. Wenn es keine Einigung unter den Vereinen gibt, wird es eine Verhandlung geben", sagt OÖFV-Direktor Raphael Koch. Das kann rasch gehen. Sollte diese positiv für die Spieler ausgehen, wären sie sofort für ihre neuen Vereine spielberechtigt. Auch dann, wenn es einen Protest gegen das Urteil geben sollte.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Stadl-Paura Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.