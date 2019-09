Wird neue Anlage in der Landesliga eingeweiht?

Drei Spiele, neun Punkte, acht Treffer erzielt, kein Gegentor erhalten – der Start der Union Gunskirchen in die neue Saison der Bezirksliga Süd ist mehr als geglückt: Im "OÖN-Spiel der Woche" feierte das Team von Trainer Andreas Reich einen 2:0-Erfolg gegen die Union Thalheim.

"Wir sind mit dem Start mehr als zufrieden. Vor allem, weil es keine glücklichen Siege waren. Wir haben immer gute Leistungen gebracht", sagt Gunskirchen-Coach Reich. Kurz vor der Pause ging seine Mannschaft in Führung: Ein scharf getretener Eckball wurde verlängert, Faruk Hibic (41.) stand goldrichtig und köpfte in das leere Tor. In der 74. Minute machte Aleksander Popovic alles klar. Sein Weitschuss außerhalb des Sechzehners landete wunderschön im langen Eck.

Ein makelloser Start, den Reich richtig einordnen kann: "Wir wollen vorne mitspielen, haben die Top- Fünf als Ziel. Der Verein hat jetzt aber nicht die Ambition, unbedingt aufsteigen zu müssen."

Neues Sportzentrum entsteht

Neben der sportlichen Weiterentwicklung arbeitet der Klub an einem großen Infrastrukturprojekt. Im August 2020 bezieht der Bezirksligist seine komplett neue Anlage. Reich: "Vor zwei Wochen war Spatenstich. In Gunskirchen entsteht ein neues Sportzentrum mit zweieinhalb Plätzen, einer davon ein Kunstrasenplatz", erklärt Reich. Ob die neue Anlage gar schon in der Landesliga eingeweiht wird? "Mit dieser Infrastruktur könnte die Landesliga früher oder später sicher einmal zum Thema werden." (rawa)