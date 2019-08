Wird Blau-Weiß wieder zum Party-Crasher?

GRAZ. "Ich freue mich auf jedes Spiel. Natürlich hat eine Partie mit coolen Fans im Rücken besonderes Flair", sagte Blau-Weiß-Linz-Trainer Goran Djuricin vor dem heutigen Auswärtsspiel beim GAK. Der steirische Kultklub ist nach Jahren im Unterhaus wieder zurück im Profigeschäft – und feiert heute (20.30 Uhr, ORF Sport+) gegen die Linzer seine Zweitliga-Rückkehr vor eigenem Publikum. Blau-Weiß will dabei aber keine Geschenke verteilen und abermals zum Partycrasher der Rotjacken werden.

12. Juni 2009: Weil Hartberg, Aufstiegsrivale des GAK, in der Schlussrunde in der 88. Minute bei SAK Klagenfurt das 6:0 erzielte – und Blau-Weiß-Kicker Svetozar Nikolov bei der 1:2-Heimniederlage gegen die Rotjacken in der 90. Minute der Anschlusstreffer gelang, verspielte der GAK den Meistertitel in der Regionalliga. Zwei Tore fehlten den Grazern zum Aufstieg. Nach dem Schlusspfiff kam es in Linz zu schweren Ausschreitungen.

27. Mai 2011: Zwei Saisonen später wurde Blau-Weiß wieder zum Spielverderber. Sowohl die Linzer als auch der GAK ritterten um den Relegationsplatz für den Aufstieg in die zweite Liga. Blau-Weiß drehte am vorletzten Spieltag einen 0:2-Rückstand bei St. Florian durch Tore von Boris Arapovic (73.), Michael Miksits (78.) und Ernst Koll (86.) in einen 3:2-Sieg. Der damalige GAK-Präsident Benedikt Bittmann sprach daraufhin von Betrug. In der Abschlussrunde siegte Blau-Weiß 6:0 in Leoben, der GAK stolperte gegen St. Florian (1:1).

