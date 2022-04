Windischgarstens Wechselfehler

+++ 1. Klasse Ost +++ Der SV Windischgarsten macht den Titelkampf wieder spannend – aber außerhalb des Rasens: Aus dem 1:1 in der Vorwoche gegen Ernsthofen wurde am grünen Tisch eine 0:3-Niederlage. Weil der Tabellenführer einen Spieler eingewechselt hatte, der nicht auf dem Spielbericht stand, wurde die Partie strafverifiziert. Der Vorsprung auf den Titel-Konkurrenten Kematen-Piberbach/Rohr beträgt jetzt nur mehr drei Punkte – bei Punktgleichheit wird Windischgarsten aufgrund des Wechsel-Fauxpas zurückgereiht. Das direkte Duell der Topteams steht noch aus und findet am 26. Mai statt. +++ 2. Klasse Mitte +++ Mit einem 2:2-Unentschieden weihte die SPG Walding/Rottenegg die neue Flutlichtanlage gegen Alkoven ein: Michael Fasching hatte die Hausherren mit einem Doppelpack in Führung geschossen, Steven Mahringer egalisierte diese Pausenführung in der zweiten Halbzeit ebenfalls mit zwei Treffern zum 2:2-Ausgleich. +++ 1. Klasse Nord-West +++ Tore, Tore, Tore – beim Spiel zwischen St. Roman und St. Marienkirchen/Schärding konnten die Zuseher zehn Treffer (5:5) bestaunen.