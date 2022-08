Wimsbach verlor Landescup-Krimi

In der 87. Minute hatte Bad Wimsbach den Matchball: Beim Stand von 0:0 scheiterte Stevo Rozic aber vom Elfmeterpunkt an Mondsee-Torhüter Franz Jörgner. Eine Verlängerung musste her.

In dieser kam Mondsee besser in das Spiel und erzielte durch Jonas Broser das 1:0 (97.). Die Wimsbacher ließen sich aber nicht hängen und glichen kurz vor Schluss in der 119. Minute durch Florian Wimmer aus. Im darauffolgenden Elfmeterschießen trafen von insgesamt zwölf Schützen nur fünf, wobei die Wimsbacher sich mit 2:3 geschlagen geben mussten. "Wir sind selber schuld, da wir von sieben Elfmetern nur zwei verwandelt haben. Ich bin dennoch stolz auf die Mannschaft", sagte Wimsbach-Trainer Thomas Plasser.