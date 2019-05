Wieder ein neuer Leader

Mondsee, Schärding und Andorf – alle drei Teams standen in der Landesliga West bereits an der Tabellenspitze. Mit Friedburg gibt es nach dem 4:1 in der 23. Runde bei Bad Wimsbach den vierten unterschiedlichen Leader in dieser Saison.

Den neuen Spitzenreiter und den Vierten Andorf trennen im Saison-Endspurt jetzt lediglich drei Punkte. Das Meisterrennen wird drei Runden vor Abpfiff jetzt zum Vierkampf zwischen Friedburg, Mondsee, Schärding und Andorf.

"Friedburg wird sich den Titel holen", ist sich Andorfs Sektionsleiter Friedrich Glechner sicher. Doch auch sein Team darf sich nach dem 2:0 gegen Schwanenstadt noch Chancen ausrechnen.

Genauso wie Mondsee – mit dem 0:0 gegen Braunau gab man den Platz an der Sonne aber vorübergehend ab. "So spannend wollten wir es eigentlich nicht machen. Das Momentum liegt aktuell bei unseren Rivalen", ärgert sich Mondsee-Sportchef Franz Loibichler.

Aktuell in der eigenen Hand hat es Friedburg: Im Frühjahr ist das Team von Trainer Karl Vietz mit acht Siegen und zwei Unentschieden noch ungeschlagen. Das Finish wird mit zahlreichen direkten Duellen extra heiß. Friedburg empfängt kommende Runde Mondsee und trifft danach auf Andorf. Die Mondseer haben gegen Schärding in der letzten Runde ein weiters direktes Duell.

Allerstorfer löst Engelmaier ab

In der Landesliga Ost hatte Dietach beim 0:6 auswärts in Rohrbach keine Chance. Es war eines der letzten Spiele von Thomas Engelmaier als Dietach-Coach. Im Sommer wird der 49-Jährige von Markus Allerstorfer abgelöst. Beide spielten früher in der Bundesliga bei Vorwärts Steyr zusammen.

Vorderweißenbach wird ebenfalls mit einem neuen Coach in die kommende Saison gehen. Beim 1:2 gegen Naarn betreute Alois Mühleder den Ost-Vorletzten interimistisch, löste Gerhard Müller für die verbleibenden drei Spiele ab. Bad Leonfelden kann im morgigen Nachtragsspiel gegen Dietach auch rechnerisch den Klassenerhalt fixieren.