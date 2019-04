Werden Fusionen zum Zukunftsmodell?

LINZ. Immer mehr Unterhausklubs bündeln die Kräfte Nach Wallern überlegt auch Donau Doppelpass.

Donau Linz (li.) könnte bald mit Neue Heimat zusammenarbeiten. Bild: Pirkes

"Gemeinsam statt einsam" – dieses Motto werden auch in der kommenden Saison wieder einige Unterhausklubs verfolgen. Erst im vergangenen Sommer flüchteten sich acht Vereine in eine Spielgemeinschaft. Egal, ob Weißkirchen und Allhaming, Stadl-Paura und Edt, Friedburg und Pöndorf sowie Molln und Grünburg – sie alle gingen Fußball-Ehen ein. Auch in diesem Sommer werden wieder einige Vereine die Kräfte bündeln und den Doppelpass mit Mannschaften aus Nachbarorten spielen.

Oft stellt sich die Frage: Wie können wir den Spielbetrieb in unserem Verein langfristig sicherstellen? Spielgemeinschaften, wie sie im Nachwuchsbereich beinahe schon zur Gewohnheit geworden sind, werden auch für den Kampfmannschaftsbetrieb zunehmend zur Notwendigkeit. Der aktuellste Fall: Landesliga-Ost-Klub St. Marienkirchen und OÖ-Ligist Wallern wollen ab Sommer (die OÖN berichteten bereits in der Vorwoche) gemeinsame Sache machen. "Am Mittwoch sitzen wir beisammen, werden alles ausdiskutieren", sagt Wallern-Sportchef Albert Huspek. Ausgerechnet am 1. Mai: "Am Tag der Arbeit wird beschlossen, ob wir in Hinkunft zusammenarbeiten", schmunzelt Huspek.

Dessen Klub nicht der einzige ist, der an einer engen Zusammenarbeit mit einem Lokal-Rivalen interessiert ist: Auch bei OÖ-Ligist Donau Linz ist so eine Fußball-Ehe mit 1.Klasse-Klub Neue Heimat im Gespräch: "Es ist möglich, dass unsere zweite Mannschaft mit der ersten Mannschaft von Neue Heimat zusammengelegt wird. Es wird demnächst Gespräche darüber geben, beide Vereine haben ein super Verhältnis zu einander", bestätigt Donau-Sportchef Kurt Baumgartner.

Zahl an "Fusionen" steigt

Auch beim OÖ-Fußballverband kennt man die "Fusions"-Thematik ganz genau. "Bevor man sich streitet, ist es besser, wenn man die Kräfte bündelt", sagt OÖFV-Direktor Raphael Koch, der vor allem die SPG Pregarten als Paradebeispiel dafür anführt. Koch ist sicher, dass in Zukunft die Zahl an Fusionen steigen wird: "Es ist absehbar, dass das mehr wird." Womöglich schon ab Sommer: Bis 1. Juni müssen Vereine dem Verband bekannt geben, dass man eine Spielgemeinschaft eingehen will.

