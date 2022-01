Werden ab Freitag Testspiele ohne "Schlupfloch" erlaubt?

Noch ist es ein Tauziehen auf dem Wiener Polit-Parkett. Spätestens bis Freitag wird jedoch eine Entscheidung darüber fallen, ob es eine Aufweichung der aktuell gültigen Corona-Sonderverordnung geben wird, die Oberösterreichs Amateursport – und im Speziellen die Unterhaus-Fußballvereine – zuletzt so schwer getroffen hatte. Der Passus, wonach auch zur gemeinsamen Sportausübung maximal 25 Personen inklusive Betreuern zusammenkommen dürfen, war für viele Sportler und Vereine aller möglichen Sparten ein Schlag ins Gesicht.

Am Donnerstag gibt es deshalb einen Gipfel mit den Entscheidungsträgern des Gesundheits- sowie des Sportministeriums, bei dem im Speziellen auch dieses Thema behandelt werden wird. Hinter den Kulissen hörte man bereits, dass die "Rote Karte" für die Ausübung des Mannschaftssports mehr ein unbeabsichtigter Zufall als beabsichtigt gewesen sein dürfte. Nun wird versucht, die notwendigen Reparaturarbeiten für die nächste anstehende Novelle der Corona-Verordnung vorzunehmen, die Ende der Woche in Kraft treten wird.

Aufschrei zeigte Wirkung

Der Aufschrei der Vergangenheit hat in jedem Fall geholfen, es gab zahlreiche Gespräche hinter den Kulissen, die jetzt am Ende der Woche in ein Ergebnis münden sollen. OÖ-Fußballverbandspräsident Gerhard Götschhofer geht deshalb erneut in die Offensive. "Es gibt aktuell das politische Bekenntnis dazu, dass Sport auch in größeren Gruppen gemacht werden darf und soll. Sonst würden ja nicht 25 Personen gemeinsam Sport machen dürfen. Die aktuelle Regelung ist für den Fußball im übertragenen Sinn zum Leben zu viel und zum Sterben zu wenig. Ich kann es den Vereinen nicht einmal verübeln, wenn sie sich aufgrund der aktuellen gesetzlichen Lage alle möglichen Schlupflöcher suchen. Denn der Fußballsport, der von 22 Menschen gespielt wird, ist ja grundsätzlich möglich."

Zu viele Graubereiche

Die einfachste Möglichkeit, um Personal zu sparen: Vereine überlegen bereits, gar keine Schiedsrichter mehr vom Verband anzufordern. Nur so ist gewährleistet, dass man mit einem selbst gestellten Referee auskommt und das Personenkontingent nicht zusätzlich mit zwei Linienrichtern belastet. Andere überlegen, ihre Ersatzspieler auf die Tribüne zu setzen und nach einer längeren Spielunterbrechung die Spieler auf das Feld zu holen. Ein Knoten, den die Politik mit klareren Regeln im Gesetz rasch auflösen könnte.