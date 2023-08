Wer wird Meister? So tippen die 16 OÖ-Liga-Klubs

Ab heute rollt auch in der OÖ-Liga wieder der Ball – geht es nach den Trainern und Sportchefs der 16 Klubs der höchsten Liga des Bundeslandes, gibt es in der neuen Saison einen echten Zweikampf um den Titel: Die Askö Oedt, Meister der Vorsaison, wird als klarer Favorit angesehen – aber auch Aufsteiger Bad Schallerbach werden gute Chancen eingeräumt. "Wir haben eine gute Mannschaft, müssen uns aber erst einmal an das höhere Tempo in der neuen Liga gewöhnen", sagt Schallerbach-Sportchef Thomas Schuster.

Eines ist bereits vor dem Ankick fix: Jenes Team, welches am Ende der Spielzeit ganz oben steht, muss auch aufsteigen. Ein Verzicht auf den Aufstieg in die dritte Liga aus infrastrukturellen Gründen ist nicht mehr möglich, da diese Bestimmungen ab heuer auch in der OÖ-Liga gelten. Will der Meister nicht aufsteigen, muss er in die Landesliga zwangsabsteigen – weshalb auch Oedt-Präsident Franz Grad hofft: "Ich drücke Bad Schallerbach die Daumen. Unser Saisonziel ist Platz zwei."

So tippen die Klubs

Askö Oedt, Sportchef Gerald Baumgartner

Meistertipp: Bad Schallerbach, Oedt, Weißkirchen

Saisonziel: Ganz vorne mitspielen

Union Dietach, Sportchef Harald Schreiberhuber

Meistertipp: Oedt

Saisonziel: Top-Fünf

Union Edelweiss Linz. Sportchef Lukas Moser

Meistertipp: Oedt/Bad Schallerbach

Saisonziel: Top-Fünf

SU St. Martin/M., Trainer Andreas Luksch

Meistertipp: Oedt

Saisonziel: Top-Fünf

SPG Weißkirchen/Allhaming, Trainer Alfred Olzinger

Meistertipp: Bad Schallerbach

Saisonziel: Top-Drei

ASK St. Valentin, Sportchef Harald Guselbauer

Meistertipp: Bad Schallerbach

Saisonziel: Top-Fünf

SPG Friedburg/Pöndorf, Trainer Ernst Öbster

Meistertipp: Oedt

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz

Union Mondsee, Trainer Christoph Mamoser

Meistertipp: Oedt

Saisonziel: Gesichertes Mittelfeld

SV Grün-Weiß Micheldorf, Trainer Falko Feichtl

Meistertipp: Oedt

Saisonziel: Klassenerhalt

SPG Pregarten, Trainer Samir Gradascevic

Meistertipp: Oedt/Bad Schallerbach

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz

SV Bad Ischl, Sportchef Johann Roitmayer

Meistertipp: Bad Schallerbach

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz

DSG Union Perg, Trainer Jürgen Prandstätter

Meistertipp: Oedt

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz

UFC Ostermiething, Sportchef Richard Rusch

Meistertipp: Oedt

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz

SPG FC Wels/WSC-Hertha 1b, Sportchef Harun Sulimani

Meistertipp: Oedt/Bad Schallerbach

Saisonziel: Klassenerhalt

SV Bad Schallerbach, Sportchef Thomas Schuster

Meistertipp: Oedt

Saisonziel: Top-Fünf

SU Bad Leonfelden, Sportchef Dominik Mach

Meistertipp: Bad Schallerbach

Saisonziel: Klassenerhalt

