Wer sind die Aufstiegsfavoriten?

Die durch das Coronavirus bedingte Fußballpause rüttelte auch die Kräfteverhältnisse in den Landesligen ordentlich durch. Trainer und Funktionäre halten zum Wiederanpfiff der neuen Saison darum auch sportliche Überraschungen für möglich.

Landesliga-Ost: "Bad Leonfelden, Rohrbach, Dietach und der SC Marchtrenk werden sich den Titel ausmachen", sagt Naarns Trainer Herbert Panholzer, der mit den Marchländern nach der desaströsen Herbstsaison wieder zurück in die Erfolgsspur finden möchte. Der Liga-Dino machte dabei zum Saisonauftakt keine schlechte Figur, gab beim 2:2-Unentschieden gegen den SC Marchtrenk ein deutliches Lebenszeichen von sich. Gut in die Saison gestartet ist auch Bad Leonfelden. Der Herbstmeister aus dem Vorjahr steht heuer wieder hoch im Kurs. "Es ist alles offen. Wer es am besten geschafft hat, die fußballfreie Zeit zu überbrücken, wird am Ende auch in der Tabelle die Nase vorne haben", sagt Bad Leonfelden-Trainer Andreas Prammer. Einen Dämpfer musste zum Start Dietach hinnehmen: 1:4 bei Admira Linz.

Landesliga-West: Im Westen werden die Mannschaften aus Gmunden, Schärding und Ostermiething von Liga-Kennern als potenzielle Aufstiegskandidaten gehandelt. Außenseiterchancen werden auch dem Team aus Andorf zugetraut. "Es wird sich erst Ende September zeigen, welche Teams in der Corona-Pause gut gearbeitet haben und welchen im Saisonverlauf der Saft ausgeht", sagt Andorf-Sektionsleiter Friedrich Glechner. Am Wochenende gelang mit dem 1:1 Ostermiething ein passabler Start. Für den SK Schärding verlief die erste Runde der neuen Saison nicht nach Plan: Die Straif-Elf kam beim 0:4 in Pettenbach zur Überraschung vieler ordentlich unter die Räder. "Über das Ergebnis kann man natürlich streiten, aber im Endeffekt geht der Sieg auf jeden Fall in Ordnung", freute sich Pettenbachs Sportchef Walter Waldhör über den gelungenen Saisonauftakt.

Artikel von Michael Buchmayr m.buchmayr@nachrichten.at