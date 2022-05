Wer holt sich den Goldenen Schuh?

Die Jagd auf den Goldenen Schuh biegt in die Zielgerade ein. Nach zwei coronabedingten Saisonabbrüchen geht es in dieser Spielzeit beim Kampf um den begehrten Pokal für den besten Torjäger wieder zur Sache. Ausgerechnet jener Stürmer, der sich den bisher letzten Goldenen Schuh der OÖNachrichten geholt hat, könnte auch nach dieser Saison über die Trophäe jubeln: Mit 26 Toren liegt Lukas Leitner von OÖ-Ligist Mondsee drei Runden vor dem Saisonende in Führung. Beim 4:2 gegen Perg traf er doppelt – einmal sogar per spektakulärem Fallrückzieher. "Er ist in jeder Hinsicht ein positiver Typ", sagt Mondsee-Trainer Christoph Mamoser, der auch in der kommenden Saison auf Leitners Dienste zählen kann.

Der 35-Jährige hat in seiner bisherigen Karriere nicht nur in der höchsten Liga des Bundeslandes seinen Torriecher unter Beweis gestellt: Leitner ist einer der wenigen Kicker, die in allen Unterhausligen mindestens 20 Mal pro Saison getroffen haben. Für seinen Heimatverein Kleinzell in der 1. und 2. Klasse, für St. Martin im Mühlkreis in der Bezirksliga, Landesliga sowie OÖ-Liga und für Vöcklamarkt in der Regionalliga.

Der beste Torjäger im Unterhaus ist aktuell in der 2. Klasse Süd aktiv: St. Wolfgangs Josip Curic konnte bereits 42 Treffer bejubeln, traf beim 7:0 in Pinsdorf wieder vier Mal.

So viel zählt ein Tor

Ähnlich wie beim echten Goldenen Schuh der UEFA haben die OÖN für die Wertung des beliebten Unterhaus-Pokals ein eigenes Punktesystem entwickelt. Für ein Tor in der Regionalliga und in der OÖ-Liga gibt es zwei Punkte. Treffer in der Landesliga und in der Bezirksliga werden mit 1,5 multipliziert. Volltreffer in der 1. Klasse und in der 2. Klasse bringen einen Punkt in der Wertung.

Der Zwischenstand: 1. Leitner (OÖL/Mondsee; 26 Tore, 52 Punkte), 2. Templ (OÖL/Weißkirchen), Curic (2S/St. Wolfgang; beide 42 Punkte), 3. Wimmleitner (RLM/Gurten), Durkovic (OÖL/Bad Ischl), Jukic (OÖL/Friedburg), Guerrib (OÖL/Bad Schallerbach; alle 40)