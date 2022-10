Wenn der Nachbar zum Gegner wird

Das 1:1-Remis von Grieskirchen beim SK Schärding in der Landesliga West hat zumindest einen möglichen Nachbarschaftsstreit verhindert. "Alle paar Wochen treffen wir uns zum gemeinsamen Frühstück und Fußball-Talk", sagt Schärding-Trainer Bernhard Straif über sein Verhältnis zum Trainerkollegen aus Grieskirchen, Reinhard Furthner. Beide wohnen in Zell an der Pram und gehen jeweils zu Fuß zum anderen. "Wir diskutieren viel über unsere Mannschaften. Wir versuchen auch voneinander zu lernen", sagt der 36-jährige Furthner. In der vergangenen Runde wurden die Nachbarn zu Gegnern – mit einem Punkt für beide Seiten.

Die Verbindung des Duos besteht schon lange, denn: Furthner hat seinem Pendant von Schärding einiges zu verdanken. Der Grieskirchen-Trainer war unter Straif auch schon als Spieler in Riedau aktiv. Später holte ihn der heute 54-Jährige als Co-Trainer zur U16 der SV Ried – und ebnete somit dessen Weg in das Trainergeschäft. "Diese Zeit war sehr lehrreich, dafür bin ich Bernhard dankbar", sagt Furthner.

Analyse beim Stammtisch

"Wenn man den gegnerischen Trainer auch privat bestens kennt, dann ist das schon etwas Besonderes", sagt Schärding-Coach Straif. Ebenso positiv wird Furthner dieses Duell in Erinnerung bleiben. "Die Partie wird sicher beim kommenden Stammtisch noch einmal zum Thema werden", sagt der Grieskirchen-Trainer mit einem Schmunzeln.