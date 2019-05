Weltstars im Griff

Just gegen den neuen Meister VfL Wolfsburg wurde die Frankenburgerin Laura Wienroither erstmals über die volle Spielzeit bei der TSG 1899 Hoffenheim in der deutschen Frauen-Bundesliga eingesetzt. Und das auf ungewohnter Position in der Innenverteidigung.

Trotz Größe von 1,65 Metern schlug sich die ÖFB-Internationale bei der knappen 0:1-Niederlage gegen Weltklasse-Stars wie Pernille Harder, Europas Fußballerin des Jahres 2018, oder Deutschlands Teamkapitänin Alex Popp bravourös. "Wir haben uns vorgenommen, jede gelungene Aktion zu feiern", verriet die 20-Jährige. Mit der Nominierung gegen Wolfsburg hat sich ein Traum erfüllt: "Solche Spiele erlebt man nicht jeden Tag", sagt die Oberösterreicherin, die auch beim gestrigen 2:2 gegen Sand im Einsatz war (pich)