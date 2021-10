Weltrekordhalter peilt mit Dorf die OÖ-Liga an

"Nur nicht überpowern", mahnt aber der Dorf-Coach und frühere Extremsportler trotz der starken Herbst-Leistung seine Fußballerinnen, die er vor vier Jahren übernommen hat. Im Kickbike-Fahren hält er mit dem Höhenrekord auf 5602 Metern in Nordindien sowie einer Death-Valley-Durchquerung bei 52 Grad Hitze Weltrekorde – auch mit seiner Mannschaft hat er ein ambitioniertes Ziel: Nach dem Meistertitel in der Frauenklasse Süd/West 2018 soll in dieser Saison der Sprung in die OÖ-Liga gelingen. "Ich habe gelernt, zielorientiert zu arbeiten, wobei natürlich Trainingsintensität und Erholungsphasen aufeinander abgestimmt sein müssen", sagt Hel. (pich)