Welser Fußball-Fusion: Ziel ist die Bundesliga

Am Mittwoch stimmten 84 der 85 wahlberechtigten Mitglieder des FC Wels für eine Fusion mit WSC/Hertha ab der kommenden Saison. Damit wurde der nächste entscheidende Schritt in die erhoffte erfolgreiche Zukunft im Profifußball gemacht. Aktuell agieren die beiden Teams noch als Spielgemeinschaften mit sperrigen Namen.

Die SPG WSC Hertha/FC Wels ist in der Regionalliga Mitte auf Torjagd. Das gestrige Spiel gegen Vöcklamarkt war bei Druckbeginn noch im Gange. Mit umgekehrtem Namen trifft die SPG FC Wels/WSC Hertha 1b in der OÖ Liga heute auswärts auf Bad Schallerbach (17). Ab 2024 soll dann nicht nur der Vereinsname gleich lauten, sondern auch die Führung nicht mehr auf zwei Vorstände aufgeteilt sein.

2019 war noch die Mehrheit dagegen

Das Ziel ist klar definiert: In Wels soll wieder Bundesliga-Fußball gespielt werden. Während 2019 noch die Mehrheit gegen eine Zusammenlegung der beiden Vereine gestimmt hatte, waren sich diesmal fast alle Beteiligten einig. "Es war auf beiden Seiten ein gewisser Stillstand da. In der Zusammenarbeit hat man dann gemerkt, dass wir ja alle dasselbe wollen", sagt Stephan Holzleitner. Der bisherige Kassier-Stellvertreter von WSC/Hertha soll als neuer Obmann des FC Wels die Umbaupläne vorantreiben. Unterstützung kommt auch vom bisherigen FC-Wels-Obmann Juan-Francisco Bohensky, der nun in die Rolle des Stellvertreters wechselt. "Uns war klar: Wenn Wels eine Mannschaft in der Bundesliga haben soll, muss etwas passieren", meint Bohensky. Unter welchem genauen Namen die neue Welser Mannschaft in Zukunft spielen wird, ist noch unklar. Die Spielstätte hingegen steht bereits fest: In der jetzigen Anlage des FC Wels in Wimpassing soll zukünftig gekickt werden. Für beide Mannschaften gilt es vorerst, die aktuelle Saison positiv abzuschließen, bevor die Zusammenlegung für die Saison 2024/25 erfolgt.

