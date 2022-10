Wels mit siebtem Trainer

Mujo Candic, Mato Simunovic, Anel Hadzic und zuletzt Edwin Causevic – bei OÖ-Ligist FC Wels standen vor dem heutigen Auswärtsspiel in Dietach (19 Uhr) in den bisher neun gespielten Runden bereits vier verschiedene Betreuer in der Coaching-Zone. Heute werden mit Goran Kartalija und U18-Coach Aldar Abdalkarim die Trainer fünf und sechs aushelfen, ehe dann ab Montag mit Yahya Genc der siebte Trainer binnen zwei Monaten das Sagen haben wird. Doch damit ist das Trainer-Chaos in Wels noch nicht beendet. Eine Langzeit-Lösung wird auch Genc nicht sein. Diese will der Verein in der Winterpause präsentieren. Dass Genc heute noch nicht auf der Trainerbank sitzt, hat einen Grund. Aktuell weilt der 48-Jährige noch in Griechenland. Das wusste der Verein auch bei der Verpflichtung. "Es gab aber unter der Woche einen intensiven Kontakt zwischen ihm und unserem heutigen Trainerduo. Wir wollen gegen Dietach unbedingt punkten", sagt Neo-Sportchef Alexander Bauer.