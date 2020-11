Wels-Kicker kollabierte in Kabine

Nicht nur die LASK-Profis feierten einen 2:0-Sieg gegen Sturm Graz – auch das U16-Akademieteam gewann und übernahm in der ÖFB-Jugendliga Platz eins. Zur Nebensache wurde die deutliche 2:6-Niederlage des FC Wels in der Regionalliga bei Deutschlandsberg. Wels-Kicker Mario Brkanovic kollabierte nach dem Spiel in der Kabine, wurde mehrmals ohnmächtig. Der Notarzt musste ausrücken. Der kuriose Grund: Der 19-Jährige verletzte sich während der Partie schwer am Knie, bemerkte die Verletzung aber erst nach dem Schlusspfiff. Ein Schockmoment, der auch für seinen Körper nicht ohne Folgen blieb. Mittlerweile geht es dem Verteidiger aber wieder gut. Alles andere als gut war die Herbst-Performance seines Teams und von OÖ-Rivale UVB Vöcklamarkt: In der Winterpause wird auch über die Zukunft der Trainer – Max Babler und Jürgen Schatas – gesprochen.

