Weißkirchen überwindet "Meister-Trauma"

LINZ. In der Vorsaison hatte sich die SPG Weißkirchen/Allhaming souverän zum Meister der OÖ-Liga gekürt – in der aktuellen Spielzeit kämpft der amtierende Champion noch mit einem "Meister-Trauma": Mit dem 4:1-Erfolg am Freitag gegen den FC Wels gelang endlich der erste Saisonsieg. "Wir waren mit dieser Situation nicht vertraut, haben in der Meister-Saison 21 Spiele nicht verloren und das Pendel hat zumeist in unsere Richtung ausgeschlagen", sagt Sportchef Fritz Pflug. In der noch jungen Saison war das nicht der Fall: "Es ist vielleicht eine Art Meister-Trauma, es ging alles nicht so leicht von der Hand. Vor dem Wels-Spiel standen wir schon schwer unter Druck, zum Glück ist uns der erste Sieg gelungen."

Trotzdem blieb der Klub in den vergangenen Wochen ruhig – zog sich als Mannschaft aus der Mini-Krise: "Wir haben sogar zwei Sitzungen mit der Mannschaft abgehalten, gingen auf Fehlersuche." Gemeinsam wurde der Turnaround geschafft – darauf hofft auch Mondsee: Der Vorjahres-Fünfte wartet neben Schlusslicht Stadl-Paura als einziges Team noch auf den ersten Sieg – musste auch beim 1:1 im Finish gegen Perg noch den Ausgleich hinnehmen. "Wir hatten im Sommer einen Umbruch, finden von Woche zu Woche aber immer besser zusammen. Der erste Sieg wird bald kommen", ist sich Trainer Christoph Mamoser sicher. Platz 15 ist ebenso wenig zufriedenstellend wie Rang zwölf für St. Valentin: Das Riedl-Team gehörte mit Platz vier in der vergangenen Saison ebenfalls zu den Top-Teams. "Es ist ärgerlich, wenn man weiß, was das Team in der Vorsaison geleistet hat. Aktuell sind wir ein Schatten unserer selbst", sagt Sportchef Harald Guselbauer nach der 0:1-Niederlage gegen Ostermiething.

Umgekehrte Welt in Stadl-Paura: Das Schlusslicht war beim 0:1 gegen Pregarten knapp dran am ersten Punktgewinn, feierte die Niederlage wie einen Sieg. "Wir sind als Team aufgetreten, jeder hat für jeden gekämpft. Auf dieser Leistung können wir aufbauen", sagt Stadl-Paura-Coach Mario Wittmann.