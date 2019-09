Weißkirchen bleibt auch in Spiel sechs makellos

Florian Templ hatte in der 27. Minute mit seinem sechsten Saisontor zur Führung getroffen, Ajas Karic legte in der zweiten Hälfte das 2:0 nach. Edelweiß Linz siegte ohne Cheftrainer Andreas Gahleitner, der mit dem U21-Nationalteam unterwegs ist, in Pregarten mit 4:1. Co-Trainer Mario Jaksch sprang erneut erfolgreich ein.

Heute steigt das Aufsteiger-Duell zwischen Mondsee und Friedburg/Pöndorf. Während das Duo in der Vorsaison mit je 49 Punkten praktisch gleichauf den Aufstieg geschafft hatte, sind beide Klubs unterschiedlich in die OÖ-Liga gestartet: Friedburg liegt auf Platz vier, Mondsee am Tabellenende. "Es wird trotzdem eine enge Partie. Friedburg hat einen guten Lauf gestartet, aber auch wir haben gesehen, dass uns nicht viel fehlt", sagte Mondsee-Trainer Christoph Mamoser. Was Auftrieb gibt: In der Vorsaison besiegte sein Team den Meister in beiden Duellen 2:0.

In der Regionalliga fand WSC/Hertha nach zwei Spielen ohne Sieg in die Erfolgsspur zurück: David Poljanec traf beim 3:2 in Gleisdorf doppelt. Ein Weitschuss-Volley von Oliver Holzinger in der 80. Minute ließ Vöcklamarkt über einen 1:0-Heimsieg gegen Deutschlandsberg jubeln. (rawa)