Weißkirchen bis Schlierbach: Das sind alle Unterhaus-Meister der Saison 21/22

Am kommenden Wochenende startet das Fußball-Unterhaus in die neue Saison. Ein guter Zeitpunkt, um noch einmal in den Rückspiegel zu blicken: 30 OÖ-Teams durften sich in der Vorsaison über den Meistertitel im Unterhaus freuen. Die OÖN haben alle Meisterberichte:

OÖ-Liga

OÖ-Liga: SPG Weißkirchen/Allhaming - Größter Vereinserfolg zum 60-jährigen Jubiläum

Landesliga

Landesliga Ost: Union Dietach - Willkommen in der OÖ-Liga!

Landesliga West: Union Ostermiething - Das Mini-Bayern kickt erstmals in der OÖ-Liga

Bezirksliga

Bezirksliga Süd: Union Schlierbach - Schlierbachs Aufstiegszug hatte keine Bremse

Bezirksliga Ost: Askö Oedt 1b - Oedt Ib will auch in der Landesliga in die Top-5

Bezirksliga Nord: Union Putzleinsdorf - Mit Mallorca-Motivation zum Meistertitel

Bezirksliga West: ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b - "Wir sind wieder da, wo wir hingehören"

1. Klasse

1. Klasse Mitte: UFC Eferding - Erfolg nach 22 Jahre andauernder Durststrecke

1. Klasse Mittewest: SV Hohenzell - Das jüngste Team der Liga ist bereit für "mehr"

1. Klasse Nordost: USV St. Oswald - Ein erwarteter, aber hart erkämpfter Meistertitel

1. Klasse Nord: Union Oepping - Eine Saison für die Oeppinger Geschichtsbücher

1. Klasse Nordwest: SV Riedau - Nach 29 Jahren zurück in der Bezirksliga

1. Klasse Ost: SV Windischgarsten - Nach 50 Spielen endlich am Ziel angekommen

1. Klasse Süd: FC Attnang - erscheint im morgigen Teil der Salzkammergut-Nachrichten

1. Klasse Südwest: USV Neuhofen - Zusammenhalt als Neuhofener Erfolgsgeheimnis

2. Klasse

2. Klasse Mitte: Askö Leonding - Das starke Leondinger Kollektiv soll auch in der 1. Klasse ein Pluspunkt sein

2. Klasse Mittewest: Union Gaspoltshofen - So souverän war keine andere Meistermannschaft

2. Klasse Nordmitte: SV Lichtenberg -"Wir wollen auch in der 1. Klasse vorne mitspielen"

2. Klasse Nordost: Askö Mauthausen - Junges Kollektiv und ein Routinier als Torgarant

2. Klasse Nordwest: St. Martin 1b - St. Martin 1b zog auf der Zielgeraden noch vorbei

2. Klasse Ost: Union Adlwang - Nach vier Jahren zurück in der 1. Klasse

2. Klasse Südwest: TSU Jeging - Jeging wartete ein halbes Jahrhundert auf den Titel

2. Klasse West: SV Waldzell - Ende gut, alles gut für den "Lockdown-Meister"

2. Klasse Nordwest: Union Prambachkirchen - Vom Tabellen-Vorletzten zum Meister

Frauen-Meister

2. Frauen-Bundesliga: Kleinmünchen/BW Linz - Ein Blau-Weiß-Team ist bereits in der Bundesliga

OÖ-Liga Frauen: LASK -Auf den Titel soll der Aufstieg folgen

Frauen-Landesliga: Union St. Stefan - Waldmark-Damen überflügelten ihre Vorbilder

Frauenklasse Südwest: UFC Lochen - Im dritten Anlauf endlich Meister

Frauenklasse Nordost: USV St. Oswald - Auf den Neustart folgte der souveräne Meistertitel