Wegen Teamchef Rangnick schlüpft Schatas in Beobachterrolle

Statt die ÖFB-Stars wird Teamchef Ralf Rangnick in Bad Wimsbach Unterhauskicker trainieren

Davon träumen wohl alle Unterhauskicker: einmal von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick trainiert zu werden. Für die Fußballer von Landesliga-West-Klub SK Schachner Bad Wimsbach geht dieser Traum am 19. August im HF-Stadion in Erfüllung. „Wir haben bei einem Gewinnspiel der Stiegl-Brauerei gewonnen. Der Preis war, dass der Teamchef bei uns ein Training abhält. Für unsere Mannschaft wird das ein echtes Highlight“, sagt Bad-Wimsbach-Obmann Stefan Hochreiter.

Trainer Jürgen Schatas schlüpft in die Beobachter-Rolle. „Das haben wir ihm zuerst einmal beibringen müssen, aber er freut sich selber auch schon darauf“, sagt Hochreiter mit einem Schmunzeln.

Der Verein lädt bei freiem Eintritt auf seine Sportanlage und veranstaltet im Anschluss an das Training eine Autogrammstunde. Für Hochreiter war sofort klar, keinen Eintritt zu verlangen: „Jeder in der Region soll die Möglichkeit haben, einmal den Teamchef bei einem Training zu sehen.“ Kurios: 2016, als Bad Wimsbach im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz antreten durfte, war mit Franco Foda bereits ein späterer Nationaltrainer Österreichs in Bad Wimsbach zu Gast.

"Kapitäns-Richtlinie" im Unterhaus

Dank des Siegs im Landescup qualifizierte sich der Fünftligist für den österreichweiten Bewerb – von solchen Spielen träumen aktuell jene Teams, die am Wochenende in der zweiten Landescup-Runde am Ball sind. Dabei gibt es auch eine Neuerung: Ab diesem Wochenende gilt auch für Amateurvereine die schon bei der EM eingeführte „Kapitäns-Richtlinie“.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger