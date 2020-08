Wegen Quarantäne: Coaching von daheim

Die Union Gunskirchen trat am Samstag im OÖN-Spiel der Woche in der Bezirksliga Süd in Pichl (1:3) an – und musste dabei auf seinen Trainer Andreas Reich verzichten. Der Grund: Die Gunskirchner hatten einen positiven Coronafall – neben dem infizierten Spieler mussten auch Tormann Manuel Metzger sowie das Trainerteam um Chefcoach Andreas Reich und Co-Trainer Peter Martin in Quarantäne.

Weshalb es zu einer kuriosen Situation kam: Reich coachte sein Team daheim von der Couch aus. Der 34-Jährige wurde über einen gesperrten Kampfmannschaftsspieler über das Spielgeschehen informiert. Bereits Tage zuvor wurde mit Sportchef Andreas Kratochwil und Torwart-Trainer Manfred Helbich, die in Pichl als interimistisches Trainer-Duo eingesprungen sind, der genaue Matchplan abgesprochen. "Gewisse Dinge mussten sie aber natürlich situationsbedingt entscheiden", sagt Andreas Reich, der die Couch so bald wie möglich wieder gegen die Betreuerbank eintauschen will. (rawa)