Wechsel fix: SK Schärding und Trainer Straif gehen im Sommer getrennte Wege

Am kommenden Samstag gastiert der SK Schärding zum Frühjahrsauftakt bei der Union Gschwandt. Doch noch bevor der Tabellenvierte der Landesliga West die Rückrunde der aktuellen Saison ankickt, ist schon eine grundlegende Entscheidung für die kommende Spielzeit gefallen: Coach Bernhard Straif, der seit dem Frühjahr 2019 das Trainerzepter in Schärding schwingt, wird dieses im Sommer an einen Neuen übergeben. Das bestätigt Andreas Michl, Sportliche Leiter des SKS, im OÖN-Gespräch: "Bernhard hat uns vor Kurzem mitgeteilt, dass er die Saison noch mit uns fertig spielt und danach seine Tätigkeit in Schärding beendet." Laut Michl sei die Suche nach einem Nachfolger bereits erfolgreich gewesen. Nähere Details dazu wollte der Sportliche Leiter aber noch nicht verraten.

Zukunft offen

In den vier Spielzeiten unter Bernhard Straif - darunter die beiden abgebrochenen Corona-Saisons - landeten die Schärdinger immer unter den Top-Drei. Nun sei es aber nach vier Jahren an der Zeit für einen Wechsel, so Straif gegenüber den OÖN. "Es war eine relativ erfolgreiche Zeit für mich in Schärding. Jetzt ist aber der Punkt gekommen, wo die Mannschaft vielleicht wieder frischen Wind braucht. Deswegen habe ich dem Vorstand meine Entscheidung auch bereits jetzt mitgeteilt, damit genug Zeit für die Trainersuche bleibt. " Seine eigene Zukunft lässt der Coach aus Zell an der Pram noch völlig offen. "Ich lasse es auf mich zukommen. Wenn sich etwas Interessantes ergibt, werde ich sicher nicht Nein sagen, weil ich gerne Trainer bin", sagt Straif. "Ich bin aber auch nicht beleidigt, wenn ich im Sommer wieder länger auf Urlaub fahren kann."

