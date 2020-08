Das Team von Trainer Edis Kenjar lag zu diesem Zeitpunkt im Auftaktspiel gegen Schlüßlberg bereits 4:0 voran – und wechselte im Finish zum vierten Mal.

Seit dieser Saison sind ja vier statt drei Wechsel-Fenster pro Team erlaubt. Allerdings nur dann, wenn eines davon in der Halbzeitpause genützt wird. Bei Vöcklabruck wurde das Spiel vier Mal für Wechsel der Vöcklabrucker unterbrochen. Das ist zu viel. "Der Schiedsrichter hat uns mitgeteilt, dass wir erst zwei Mal gewechselt haben", rechtfertigt sich Vöcklabrucks Sektionsleiter Klaus Stagl. Referee Togha Fethi hatte tatsächlich lediglich zwei Wechsel notiert – weil aber die Gäste aus Schlüßlberg die Partie mitgefilmt haben, konnten sie den unerlaubten vierten Wechsel beweisen. Weshalb der OÖ-Fußballverband die Partie mit 3:0 für Schlüßlberg strafverifiziert hat. Ein Urteil, das Vöcklabruck nicht akzeptieren will: "Wir haben in dieser Situation dem Spielleiter vertraut, werden Protest einlegen. Ich finde auch das Verhalten von Schlüßlberg unsportlich. Wir waren klar besser", sagt Stagl. (rawa)

