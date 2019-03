Was wollen die OÖ-Klubs?

LINZ. Noch herrscht Unklarheit, wie die Regional- und OÖ-Liga ab 2020 aussehen sollen.

Die OÖ-Ligisten wissen noch nicht, wie es weitergehen soll. Bild: Mewa

Kommt es in der Saison 2020/2021 zu einer echten Revolution im OÖ-Unterhaus? Oder bleibt alles beim Alten? Bereits vor Wochen haben die OÖN das Thema beleuchtet, wie es mit der Regionalliga Mitte in Zukunft weitergehen wird – auch die Zukunft der OÖ-Liga hängt stark davon ab.

Zwar gab es gegen Ende des vergangenen Jahres keine Einigung bezüglich einer Reform der dritthöchsten Spielklasse – trotzdem scheint diese nur aufgeschoben worden zu sein. Lediglich im Westen wurde vom ÖFB eine Eliteliga beschlossen.

Fix ist nur: In der kommenden Saison ab Juli 2019 wird sich am Format der Regionalliga Mitte noch nichts ändern – die weitere Zukunft steht aber in den Sternen. Schon vor Monaten wollten – vor allem die Oberösterreicher – auch in der Regionalliga Mitte eine Änderung herbeiführen. Das bevorzugte Modell der OÖ- Klubs: Die OÖ-Liga hätte als dritte Leistungsstufe eingeführt werden sollen, in einem Play-off nach Ende der Meisterschaft wären wie früher gegen die Top-Teams der Steiermark und von Kärnten die Plätze um den Aufstieg in die zweite Liga ausgespielt worden.

Huspek/Reiter im Doppelpass

Bevor der Fußballverband aktiv wird, sind jetzt die Vereine am Ball. Bei der Gruppensitzung der OÖ-Liga wurden Wallern-Sportchef Albert Huspek und Oedts Stefan Reiter gebeten, Meinungen einzuholen und Konzepte zu erstellen, wie es mit Regional- und OÖ-Liga weitergehen soll.

Sie waren ebenso wie Donau Linz bei einem Treffen mit den fünf OÖ-Regionalligisten vor Monaten dabei. "Der Tenor geht zu einer starken Landesverbandsliga und gegen die Regionalliga", sagt Huspek.

Reiter sieht vor allem ein Problem: "In Wahrheit ist kein Verein mit der aktuellen Konstellation zufrieden. Vor allem die Drittligisten trauen sich aber noch nicht recht aus der Deckung. Öffentlich will sicher keiner gegen die Regionalliga aussprechen."

Das sollte aber passieren, wenn sich zeitnah etwas ändern soll. "Wenn es bis Sommer keine Einigung gibt, wird es um ein weiteres Jahr aufgeschoben", sagt Reiter.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema