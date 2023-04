Was Stripfings Lizenz-Nein für Abstiegskampf bedeutet

Wie viele Absteiger gibt es von der 2. Fußball-Liga in die Regionalliga Mitte und wie viele müssten dann von der dritthöchsten Spielklasse absteigen? Alles steht und fällt mit jenen Vereinen, die aktuell keine Lizenz für die Bundesliga oder die 2. Liga bekommen haben – also Austria Wien sowie Regionalliga-Aufstiegsanwärter Stripfing. Während die Veilchen schon im Vorjahr im Nachsitzen die Spielgenehmigung erhalten haben, steht vor allem hinter Stripfing ein ganz großes Fragezeichen. Die Begründung des Senats 5 der Bundesliga, warum den Niederösterreichern die Zulassung in erster Instanz verweigert wurde: Nichterfüllung von sportlichen und infrastrukturellen Kriterien. Der Klub hat Protest eingelegt, eine endgültige Entscheidung des Protestkomitees wird am Donnerstag getroffen.

Bleibt es beim Lizenz-Nein für den Aufstiegsaspiranten, bedeutet das, dass es in der 2. Liga nur zwei anstatt drei Absteiger geben würde. Weniger Absteiger aus der 2. Liga würden auch den abstiegsbedrohten Regionalligisten helfen. Die möglichen Szenarien:

Der Worst Case: Sowohl die Austria als auch Stripfing erhalten die Lizenz, dann würde es drei reguläre Zweitliga-Absteiger geben. Tritt der schlimmste Fall ein und alle drei Absteiger müssten in die Regionalliga Mitte eingegliedert werden – zum Beispiel Vorwärts Steyr, Kapfenberg und Sturm II –, dann würden fünf Drittligisten absteigen müssen, womit auch OÖ-Klub Vöcklamarkt als aktueller Zwölfter betroffen wäre. Nur als Elfter wäre man gerettet. Am Wochenende holten die Hausruckviertler ein 0:0 gegen die WAC-Amateure.

Zwei bis kein Absteiger: Bei zwei Zweitliga-Absteigern in die Regionalliga Mitte müssten aus dieser vier Drittligisten in die höchsten Ligen der Bundesländer absteigen, bei einem Zweitliga-Absteiger in die Regionalliga Mitte wären die letzten drei Teams betroffen. Kaum realistisch ist der Fall, dass Vorwärts Steyr, Sturm II und Kapfenberg den Klassenerhalt in der 2. Liga schaffen – dann müssten nur zwei Regionalliga-Mitte-Teams absteigen. Von zwei bis fünf Regionalliga-Absteiger – noch darf sich kein Klub zu sicher sein …

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

