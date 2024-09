Regionalligist Wallern spendet Einnahmen an Hochwasseropfer

Wallern will auch gegen Steyr jubeln

Schöne Aktion von Fußball-Regionalligist SPG Wallern/St. Marienkirchen: Während in vielen Orten Österreichs aufgrund der Nachwirkungen des Hochwassers noch immer an kein Fußballspiel zu denken ist, findet das morgige Derby der Trattnachtaler gegen Vorwärts Steyr (19 Uhr) unter besonderen Umständen statt. Der Klub von Präsident Manfred Zauner wird die gesamten Einnahmen des heutigen Lokalduells an die Hochwasser-Katastrophenhilfe spenden – auch die Wallern-Kicker werden eine Summe beisteuern.

"Als Fußballverein haben wir auch in der Gesellschaft eine Verantwortung, wir wollen etwas Gutes tun", sagt Wallern-Sportchef Albert Huspek, der mit rund 700 Besuchern rechnet.

Auch Landesligist Donau Linz hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, lädt zum morgigen Heimspiel gegen Hörsching alle Linzer Feuerwehren ein.

Neuaustragung in OÖ-Liga

Sprichwörtlich ins Wasser fiel am vergangenen Freitag die Partie in der OÖ-Liga zwischen Micheldorf und St. Martin/M. Zur Pause wurde die Partie aufgrund der heftigen Niederschläge beim Spielstand von 1:0 für die Mühlviertler abgebrochen. Der Strafausschuss des OÖ. Fußballverbands hat jetzt entschieden, dass das Spiel am 15. Oktober (19 Uhr) neu ausgetragen wird. Bitter: Bei der Neuaustragung geht es wieder bei 0:0 los.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger