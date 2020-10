Wallern neuer Erster

Führungswechsel in der Fußball-OÖ-Liga: Zumindest bis heute übernimmt die SPG Wallern/St. Marienkirchen nach dem gestrigen 4:0 gegen Donau Linz den Platz an der Tabellenspitze in der höchsten Liga des Bundeslandes. Yusuf Efendioglu traf gegen seinen Ex-Klub doppelt. Doppelt so viele Treffer wie in Wallern fielen in Linz beim 4:4 zwischen Edelweiss und Bad Ischl.

Erst heute im Einsatz ist St. Martin: Die Mühlviertler können mit einem Sieg daheim gegen Mondsee wieder an Wallern vorbeiziehen. Gegen das Team aus dem Salzkammergut kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Stürmer Lukas Leitner.

Auf seinen Top-Stürmer verzichten muss Micheldorf: Nicht nur beim heutigen Gastspiel in St. Florian, sondern auch für die restlichen Herbst-Partien steht Antonio Dukic wegen einer erlittenen Schulterverletzung nicht zur Verfügung.

In der Regionalliga Mitte ist heute Derby-Tag: Die Jungen Wikinger empfangen Vöcklamarkt, Gurten ist bei ATSV Stadl-Paura zu Gast.