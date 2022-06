In welcher Liga wird die Union TTI St. Florian nächste Saison mit Neo-Trainer Willi Wahlmüller spielen? Noch immer sind drei Varianten möglich: Der alternativlose Abstieg in die Landesliga Ost, sobald der FC Wels aus der Regionalliga herunterkommt. Oder der Verbleib in der OÖ-Liga, wenn einerseits Wels oben bleibt und einer aus den Top-13 doch noch freiwillig aufsteigen will. Die Chancen dafür stehen praktisch bei null, trotzdem gibt es diese Variante. Oder der freiwillige Aufstieg in die