Vorzeitige Trennung: Bernhard Straif nicht mehr Trainer des SK Schärding

Bereits in der Winterpause gab SKS-Trainer Bernhard Straif dem Verein seine Entscheidung bekannt, nach Ende der aktuellen Saison seine Tätigkeit beim Landesliga-West-Klub zu beenden. Der Verein nutzte die Möglichkeit, um frühzeitig reinen Tisch zu machen und präsentierte vor wenigen Wochen mit Holger Stemplinger einen Nachfolger für die kommende Spielzeit. Nun kommt es aber doch zum frühzeitigen Wechsel auf der Schärdinger Trainerbank: Beim gestrigen Training teilte Straif seinem Team und dem Verein mit, ab sofort nicht mehr als Coach zur Verfügung zu stehen. "Der Zeitpunkt kam für uns überraschend, weil wir mit zehn Punkten aus vier Spielen super in das Frühjahr gestartet sind", sagt Andreas Michl, Sportlicher Leiter des SKS, im OÖN-Gespräch. "Bernhard hat uns gesagt, ihm fehle die Motivation für die restliche Saison. Zudem hat er auch beruflich aktuell viel um die Ohren."





Für den SKS breche mit dem frühzeitigen Wechsel aber keine Welt zusammen, stellt Michl klar. Bis zum Ende der Saison wird der bisherige Co-Trainer Thomas Froschauer gemeinsam mit 1b-Coach Siegfried Krieg die sportlichen Geschicke am Platz leiten und den eingeschlagenen Weg fortsetzen. "Wir sind derzeit eine der besten Rückrunden-Teams und sind auch noch im Landescup dabei. Die Mannschaft ist intakt", sagt Michl.

Die Premiere des neuen Trainerteams geht bereits am kommenden Donnerstag über die Bühne. In der heimischen Baunti-Arena empfängt der SKS den SV Gmunden (20.15 Uhr).

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer