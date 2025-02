Vorwärts Steyr stellt neuen General-Manager vor

Der SK BMD Vorwärts Steyr setzt einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung Professionalisierung der Vereinsstrukturen und gewinnt mit Andreas Blumauer einen erfahrenen Experten als General Manager. Der gebürtige Oberösterreicher bringt umfassende Führungserfahrung aus der Wirtschaft und insbesondere aus der Sportbranche mit.

Der 49-Jährige kann auf eine beeindruckende Karriere verweisen: Er war Geschäftsführer bei verschiedenen Unternehmen, darunter auch beim Red Bull Motorsport-Ring in Spielberg, und über sieben Jahre als General Manager beim SKN St. Pölten in der Bundesliga tätig. Seine Erfahrung im Profifußball, kombiniert mit seinem Netzwerk und seiner strategischen Kompetenz, macht ihn zur idealen Besetzung für die neu geschaffene Position. Zudem ist Blumauer studierter Finanzmanager und verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der Neustrukturierung von Organisationen.

„Ich habe in meiner Laufbahn alle Höhen und Tiefen des Fußballs miterlebt, viele wertvolle Kontakte geknüpft und gelernt, wie komplex die Führung eines Fußballvereins ist. Ich kenne das enorme Potenzial, das in Vorwärts Steyr steckt, und möchte gemeinsam mit Gerald Perzy, der weiterhin den sportlichen Bereich verantwortet, sowie mit den weiteren Vorständen daran arbeiten, dieses zu entfalten. Unser kurzfristiges Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt, langfristig geht es darum, nachhaltige Strukturen zu schaffen, die den Verein stabilisieren und weiterentwickeln", sagt Neo-Generalmanager Blumauer.

Auf große Versprechen verzichtet er vorerst: "Wir müssen einfach wieder Feuer entfachen und positive Schlagzeilen schreiben. Wir wollen Fans und Sponsoren zurückgewinnen und mehr Sichtbarkeit in der Region – dafür wollen wir den gesamten Verein, auch die Jugend, über Frauen- und Inklusionsmannschaft, einbinden. Einen großen Dank an Reini Schlager, den ich schon viele Jahre kenne und schätze und der mir das „Projekt Vorwärts Steyr“ sehr schmackhaft gemacht hat“, erklärt Blumauer.

Ein langfristiger Weg

Auch Steyr-Präsident Markus Knasmüller ist über die Verstärkung im Funktionärsteam erfreut: „Wir freuen uns riesig, mit Andreas einen Profi gefunden zu haben und ihn von der Vision, die wir bei Vorwärts haben, überzeugt zu haben. Wir hatten immer schon viele Ideen mit unserem Verein, aber nicht die Ressourcen, die Ideen umzusetzen – das soll sich nun durch Andreas ändern. Wir wollen keine kurzfristigen Experimente, sondern langfristig den richtigen, nachhaltigen Weg gehen. Gerade deshalb war es uns wichtig, eine erfahrene Persönlichkeit mit an Bord zu holen, die nicht nur ein tiefes Verständnis für den Fußball mitbringt, sondern auch Expertise in der Neustrukturierung von Vereinen besitzt."

