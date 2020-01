Vorwärts erkämpft im ersten Test beim Sportclub ein 3:3

Diesen Auftakt überstanden die Rot-Weißen, bei denen der Stürmer Amar Hodzic nach dem Wechsel debütierte, beim Regionalliga-Ost-Vertreter Wiener Sportclub mit einem 3:3-Remis ungeschlagen.

Die Wiener waren durch einen Doppelschlag kurz vor der Pause mit 2:0 in Führung gegangen, kurz nach dem Wechsel verkürzte der nach 45 Minuten eingewechselte Christopher Bibaku auf 2:1. Alberto Prada glich acht Minuten später nach einer Ecke von Thomas Himmelfreundpointner aus, ehe dem Sportclub die neuerliche Führung gelang. Alem Pasic konnte in der Schlussminute per Kopftor noch eine Niederlage abwenden. "Ein typischer erster Probegalopp, bei dem wir gegen einen guten Regionalligisten billige Tore bekommen haben", sagte Trainer Willi Wahlmüller in einer ersten Reaktion.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga

Vorwärts Steyr Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.