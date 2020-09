Vorne hui, hinten pfui! Landesliga wird zur Zweiklassengesellschaft

Erst 31 Tage ist die Landesliga-Saison alt. Und schon nach den ersten fünf Runden zeichnet sich sowohl in der Landesliga Ost als auch in der Landesliga West eine sportliche Zweiklassengesellschaft ab. Während Teams wie Pettenbach von Sieg zu Sieg eilen (1:0 bei Dorf/Pram), sehen andere wie etwa der SK Kammer nur wenig Licht am Ende des Tunnels. "Wir sind sicher konkurrenzfähiger als im letzten Jahr, es wird für uns aber eine sehr schwierige Saison", sagt Kammer-Sektionsleiter Ernst Reiter, dessen Truppe nach dem 1:2 gegen Schalchen weiter auf den ersten Saisonsieg warten muss.

Gmunden präsentierte nach der neuerlichen 0:2-Heimniederlage gegen Esternberg mit Kiril Chockchev einen neuen Trainer. Der Bulgare feierte mit Liga-Rivale Schwanenstadt am Wochenende noch einen 1:0-Sieg gegen Sattledt.

Finster ist die Lage auch im Osten bei den Amateuren von Blau-Weiß Linz. Die Bartosiewicz-Elf erwischte beim Auswärtsspiel in Dietach einen rabenschwarzen Tag – 0:7. Einen ersten Lichtblick gab es dagegen für die Zauner-Elf aus Neuzeug. Das 1:0 bei Rohrbach brachte die ersten Zähler auf das Punktekonto.

Kensy im Spital

Eine Überraschung gelang auch dem SC Marchtrenk, der mit einer einstudierten Einwurf-Variante die bislang makellose Prammer-Elf aus Bad Leonfelden (4:2) stürzte. "Wir hatten die Variante trainiert. Schön, dass wir so gleich zweimal zuschlagen konnten", sagt Marchtrenks Co-Trainer Helmut Puttinger, der Chefcoach Adam Kensy (Knie-OP) gut ersetzte.

Für Schwertberg soll der Ball erst am Freitag wieder rollen. Weil dort gleich mehrere Akteure in Quarantäne sind, fiel das Spiel gegen Traun flach.

Artikel von Michael Buchmayr m.buchmayr@nachrichten.at