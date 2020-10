Vor Derby: Sorgenfalten bei Welser Stadtrivalen

WSC/Hertha wartet seit drei Spielen auf einen Sieg – kassierte zuletzt zwei Niederlagen in Serie und rutschte auf den siebenten Tabellenplatz ab. Noch viel gespenstischer ist der Negativ-Lauf von Stadtrivale FC Wels: Der bisher letzte volle Drittliga-Erfolg des Teams von Trainer Max Babler liegt bereits 441 Tage zurück.

Kurios: Obwohl Aufstiegskandidat WSC/Hertha in der Vorwoche beim 2:6 gegen St. Anna in ein Debakel gelaufen war, sagt Sportchef Gerald Perzy: "Es hört sich blöd an, aber wir waren gut in der Partie. Wir kämpfen aktuell mit einer kleinen Ergebniskrise." Zudem fehlen seinem Team mit Philipp Stadlmann und Harun Sulimani zwei wichtige Offensivspieler.

Sorgen, die Schlusslicht FC Wels gerne hätte. "Ich hatte bis zum gestrigen Abschlusstraining nur mehr zwölf fitte Feldspieler", klagt FC-Wels-Trainer Babler, der heute mit dem letzten Aufgebot das Stadtduell bestreitet: Neben den Gesperrten Kaguako und Zümrüt sowie den Langzeitverletzten Uzoremeke, Ziric und Ablinger sind für heute auch noch Eberth, Mackic und Bauer fraglich.

Hadzic hält sich in Wels fit

Einen Mann wie Ex-Bundesliga-Kicker Anel Hadzic könnten wohl beide Teams gut gebrauchen. Der 31-Jährige hält sich gerade im Trainingsbetrieb bei WSC/Hertha, wo auch sein Bruder Elvir (21) seit Sommer aktiv ist, fit. Der ehemalige Teamspieler Bosniens ist einer der vielen Kicker, die aktuell noch ohne Verein dastehen. "Sag niemals nie. Wenn bei uns an der Personalsituation im Mittelfeld bis Winter aber nichts passiert, ist es eher kein Thema", hält sich Perzy alle Möglichkeiten offen.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at