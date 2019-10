Von Steyregg zum Titelverteidiger der Champions League

Von Steyregg in die große Fußball-Welt: Für Clemens Hinterdorfer ging ein Traum in Erfüllung. Der Unterhauskicker der Reservemannschaft des SV Steyregg in der 1. Klasse Mitte durfte zuletzt Champions-League-Luft schnuppern. Bei keinem geringeren Verein als dem amtierenden Titelverteidiger der europäischen Königsklasse, dem FC Liverpool.

Von September 2018 bis Mai 2019 absolvierte der 27-Jährige ein Fußball-Management-Studium in Liverpool – und durfte währenddessen auch bei den "Reds"hinter die Kulissen blicken. Neben dem (privaten) Besuch zahlreicher Top-Spiele des Teams von Trainer Jürgen Klopp an der legendären Anfield Road in der englischen Premier League gab es auch viele interessante Einblicke in die Finanzwelt jenes Klubs, der seinen Wert in der Vergangenheit auf mehr als eine Milliarde Euro steigern konnte. Hauptsächlich nahm Hinterdorfer an der Uni Liverpool an Lehrveranstaltungen teil – was besonders in Erinnerung blieb, waren aber die Studienreisen zu englischen Top-Vereinen oder interessante Gastsprecher aus der Fußballwirtschaft: wie etwa Verantwortliche der Oberhaus-Klubs Brighton & Hove Albion, FC Burnley und auch des FC Liverpool in Person von Geschäftsführer Peter Moore.

Für den LASK durch Europa

Die gute Ausbildung verhalf Hinterdorfer auch zu einem Job bei Bundesligist LASK. Seit September ist er als Assistent in der Geschäftsführung der Athletiker tätig – und sammelt aktuell viele Flugmeilen. Erst in den vergangenen Tagen war Hinterdorfer für die Schwarz-Weißen in London zu Gast, wo bei einer European-Leagues-Sitzung die Entwicklungen im europäischen Fußball besprochen wurden.

Der Kick mit dem runden Leder im Amateurbereich ist für den Vielbeschäftigten ein guter Ausgleich. "Ich bin kein großartig talentierter Fußballer, aber dennoch ist eine große Begeisterung vorhanden", sagt Hinterdorfer.

