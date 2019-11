Von Haiti bis nach Mexiko: So exotisch ist das Unterhaus

Von der Karibikinsel Haiti ins beschauliche Riegerting – eine Ortschaft der Innviertler Gemeinde Mehrnbach. Edwine und Stephane Jean zählen zu den exotischsten Legionären im OÖ-Unterhaus. Als Jugendliche kamen die beiden Brüder vom Ferienparadies nach Österreich. Sie sind ihrer Mutter gefolgt, die einen Österreicher geheiratet hatte. Im Innviertel wurden sie warmherzig aufgenommen – ein großer Teil der Eingewöhnung im neuen Land passierte aber beim UFC Riegerting, Fußballverein in der 2. Klasse West. "Es war der Plan, dass beide in einer Gemeinschaft schnell Fuß fassen", erklärt Riegerting-Sportchef Norbert Stieglbauer.

Und dieser Plan ist voll aufgegangen: Die Jean-Geschwister machten nicht nur erstmals Bekanntschaft mit dem Fußball – sie lernten so auch ihre ersten Wörter in Deutsch: "Sie haben schnell Fuß gefasst, sind gerne dabei. Wir sind froh, dass sie bei uns sind", sagt Stieglbauer über seine beiden außergewöhnlichen Legionäre.

Die nicht die einzigen ausländischen Teilnehmer in Oberösterreichs Amateurligen sind: Laut einer Datenerfassung des OÖ-Fußballverbands gibt es in den verschiedensten Spielklassen 8607 Kicker mit ausländischem Pass – darunter 4044 Nachwuchsspieler.

Mexiko bis Tadschikistan

Bunte Sombreros oder das Volksgetränk Tequila: Ja, auch Mexiko ist im OÖ-Unterhaus vertreten. Mit Abraham Cabrera kickt ein Mexikaner in der 2. Klasse Südwest im Reserveteam von Feldkirchen/Mattighofen. Einen spannenden Mix an verschiedenen Kulturen gibt es bei Askö Ebelsberg in der 2. Klasse Nordost: Youngster Ronny Wanjala stammt aus Kenia, Konstantinos Angelakis ist gebürtiger Grieche. Zudem gibt es einen Legionär aus Zentralasien: Im bergigen Österreich fühlt sich Saddam Nekov wohl – seine Heimat Tadschikistan steht auch für schneebedeckte Gipfel, die mehr als 5000 Meter hoch sind.

Die OÖ-Liga bekam im Sommer Verstärkung aus Afrika: Landing Goudiaby, Landsmann und Freund des senegalesischen Liverpool-Stars Sadio Mané, stieg mit der SPG Friedburg/Pöndorf in die höchste Liga des Bundeslandes auf, der 23-jährige Nigerianer John MackDonald Igbinoba verstärkt seit dieser Saison die Abwehr von Micheldorf. Und auch viele Frauenteams stellen sich in den Dienst der wichtigen Sache, leben in ihren Vereinen beispielhafte Integrationsarbeit vor – wie etwa der 1. FC Vöcklabruck in der Frauenklasse Südwest.

Nonne coacht Talente

Dort spielen die Niederländerin Ilvy De Visser, die Schwestern Esther und Angel Luzolo aus dem Kongo und die Iranerin Masuma Sultani. "Wir haben uns im Bezirk ein bisschen den Ruf des Integrationsklubs aufgebaut. Das macht uns stolz", sagt Sektionsleiter Klaus Stagl. Verständigungsprobleme gibt es kaum: "Das Training ist auch so etwas wie ein Deutschkurs für sie. Die Entwicklung ist toll."

Die Vöcklabrucker bauen sogar auf Hilfe von "ganz oben": Don-Bosco-Schwester Elisabeth Siegl kümmert sich als Individualtrainerin um in- und ausländische Einsteigerinnen. "Die Begegnung mit Menschen aus den verschiedensten sozialen Schichten beim Fußball finde ich einfach unglaublich spannend", sagt die hauptberufliche Religionslehrerin.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at