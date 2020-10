Vom Berggletscher in Sölden direkt zum Kick mit dem runden Leder

Egal ob auf pickelharten Gletscherhängen oder auf teilweise oft knöcheltiefen Unterhaus-SportPlätzen: Für den 24-jährigen Schwertberg-Spieler Markus Brandstetter, der selbst als aktiver Skirennfahrer bei FIS-Rennen im Einsatz war , gibt es immer nur Vollgas.

Um seinen Bewegungsdrang ausleben zu können, tauscht der sportliche Allrounder aus dem Mühlviertel an den Wochenenden sehr gerne seine Skiausrüstung gegen Stollenschuhe. "Eigentlich wollte ich schon mit dem Kicken aufhören. Nach dem Aufstieg in die Landesliga Ost konnte ich es aber doch nicht ganz lassen", sagt Brandstetter. Weil er seinem Verein nach wie vor nicht komplett den Rücken kehren möchte, pendelt der junge Gruppentrainer für Jugendskirennlauf (TZW Waidhofen/Ybbs) auch gerne die knapp 400 Kilometer von der Gletscherpiste in Sölden zu einer Landesliga-Partie ins Traunviertel.

Mit Erfolg! Die Mühlviertler gaben beim 3:2-Auswärtssieg in St. Ulrich ein sehr deutliches Lebenszeichen von sich. Den Platz am Tabellenende haben jetzt die Amateure von Blau-Weiß Linz (0:4 gegen Union Katsdorf) inne.

Direktes Eckball-Tor

Kein Glück hatte Neo-Schwanenstadt-Trainer Hristo Markov in der Landesliga West beim 1:3 gegen Dorf an der Pram: Ein Eckball fand den direkten Weg in das Tor.

Weiterhin kein Licht am Ende des Tunnels gibt es in Braunau. Die Innviertler warten als einziger Fünftligist noch immer auf den ersten Saisonsieg – verloren bei Tabellenführer Pettenbach 1:4.

Artikel von Michael Buchmayr m.buchmayr@nachrichten.at