Vöcklamarkts Derby-Held kickte bereits auf Schalke

"Es war der langersehnte Befreiungsschlag", jubelte Vöcklamarkts Sportchef Omer Tarabic nach dem 1:0 in der Fußball-Regionalliga gegen Gurten. Für den 39-Jährigen war es nicht nur aufgrund der Brisanz im Abstiegskampf ein spezieller Sieg: "Ich freue mich für Trainer Thomas Laganda, dass er seinen ersten Sieg einfahren konnte. Für mich war der Erfolg aufgrund meiner sechs schönen Jahre in Gurten ein besonderer Erfolg." Im Sommer begann Tarabic als Neo-Sportchef von Drittliga-Rivale Vöcklamarkt eine neue Herausforderung – und nahm als Einstandsgeschenk gleich den späteren Derby-Helden von seinem Ex-Verein mit: Jacub Przybylko erzielte am Samstag nach vier Minuten das Goldtor.

Jener Przybylko, den Tarabic bereits nach Gurten gelotst hatte: "Nach der Verletzung von Franko Knez mussten wir auf der Stürmerposition nachlegen." Mit einem Angreifer, der schon viel gesehen hat: Der Deutsch-Pole war in der Jugend bei Bielefeld, Köln, Fürth oder Schalke aktiv – kickte gemeinsam mit dem deutschen Teamspieler Thilo Kehrer oder gegen Leverkusens Karim Bellarabi. Warum es den 29-Jährigen Anfang 2021 nach Österreich verschlagen hat? "Er wollte unbedingt ins Ausland." Wie sein Zwillingsbruder Kacper, der es sogar bis in die Major League Soccer, die höchste Spielklasse im US-amerikanischen und kanadischen Fußball geschafft hat: Bei Chicago Fire kickt er an der Seite von Ex-Liverpool- oder Bayern-Star Herdan Shaqiri, hat fünf Saisontore auf dem Konto. Bruder Jakub erzielte gegen Gurten sein zweites – aber das war ein ganz wichtiges.

1:1 zwischen WSC/Hertha und LASK

Keine Sieger gab es beim zweiten OÖ-Derby in der vergangenen Runde: Das 1:1 von WSC/Hertha und den LASK Amateuren OÖ lässt beide Klubs auf der Stelle treten. "Der Punkt hilft weder uns noch den Linzern so richtig", sagt WSC/Hertha-Obmann Roland Golger, dessen Team nach dem Remis als Vierter schon sieben Punkte hinter Tabellenführer Leoben liegt. Auch das schwarz-weiße Amateurteam hat als Dritter schon fünf Zähler Rückstand.

Regionalliga Mitte

Torschützen //

10: Philipp Wendler (Bad Gleichenberg)

9: Michael Tieber (St. Anna), Christoph Urdl (Deutschlandsberg), Marco Untergrabner, Thomas Hirschhofer (beide Leoben)

8: Marco Kadlec (LASK Amateure), Filip Smoljan (Gleisdorf), Leo Vielgut (WAC-Amateure),

7: u. a.: Lukas Ried (WSC/Hertha), Marco Toro (LASK II)

15. Runde //

Freitag, 19 Uhr: Deutschlandsberg – Treibach, Gleisdorf – WSC/Hertha, Vöcklamarkt – Allerheiligen, Weiz – Gurten; 19.30 Uhr: LASK Amateure OÖ – Bad Gleichenberg. Samstag, 14.30 Uhr: WAC-Amateure – Leoben; 18 Uhr: St. Anna – Junge Wikinger. Sonntag, 15 Uhr: SAK – Kalsdorf