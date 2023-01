Vöcklamarkt-Youngster wagt den Sprung in den Profi-Fußball

Der 21-Jährige kam in der laufenden Saison zu neun Einsätzen in der Regionalliga Mitte, in denen er zwei Tore machte. Insgesamt erzielte der Eigenbauspieler für die Oberösterreicher seit 2019 16 Tore in 57 Pflichtspielen. In Horn unterschrieb Lipczinski einen bis 2024 laufenden Vertrag.

Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel sagt über den Neuzugang: „Paul Lipczinski ist ein junger dynamischer Spieler, der schon in der Regionalliga Mitte einen positiven Eindruck hinterlassen hat. Aufgrund seiner Schnelligkeit haben wir nun eine gute zusätzliche Option für unser Offensivspiel. Wir freuen uns, dass sich Paul für den SV Horn entschieden hat und hoffen, dass er bei uns eine gute Entwicklung nehmen wird.“

Alle Transfer der Regionalligisten auf einen Blick:

