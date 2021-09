Vöcklamarkt verteidigt Tabellenspitze

Die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga bleibt weiter in oberösterreichischer Hand: Vöcklamarkt verteidigte auswärts beim 1:1 gegen Verfolger Bad Gleichenberg den Platz an der Spitze, musste aber auch erstmals Punkte abgeben: Nach sechs Siegen in Serie war es das erste Unentschieden in dieser Saison.

Seine gute Form bestätigte WSC/Hertha: Nach dem 1:0 gegen Weiz ist das Team von Trainer Markus Waldl bereits sechs Spiele ungeschlagen, feierte den dritten vollen Erfolg in Serie. Wieder einmal entschied ein Tor von Amar Hodzic: Der 22-Jährige erzielte in der 65. Minute vom Elfmeterpunkt sein neuntes Saisontor. Erstmals anschreiben will heute Stadl-Paura gegen Spittal/Drau – Sportchef Johann Stöttinger hat kaum Hoffnung dafür: „„Bei uns wären auch ein Jürgen Klopp oder Jose Mourinho mit diesem Spielermaterial nicht erfolgreicher. Wenn es möglich ist, müssen wir im Winter den halben Kader austauschen“

Bad Ischl holt 4:4 nach 1:4

Nach fünf Runden der erste Sieg in der OÖ-Liga gelang Wallern: 4:1 in Micheldorf. Gefühlt ein Sieg war auch das 4:4 von Bad Ischl in St. Florian: Radek Gulajev traf in der 83. Minute zum vermeintlich vorentscheidenden 4:1 für St. Florian, im Finish gelangen den Gästen in Unterzahl aber noch drei Tore.