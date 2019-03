Vöcklamarkt und Weißkirchen geben daheim Ton an

VÖCKLAMARKT. Unterhaus: Der Regionalligist und der OÖ-Ligist haben in dieser Saison zu Hause noch kein Spiel verloren

Acht Spiele, acht Siege – heute (19 Uhr) geht die UVB Vöcklamarkt im neunten Heimspiel dieser Saison in der Fußball-Regionalliga gegen Weiz auf den neunten Drei-Punkte-Streich los. „Auf unserem Kunstrasen und mit unserem Publikum im Rücken kann aktuell einfach jeder seine Leistung abrufen“, sagt Vöcklamarkt-Trainer Jürgen Schatas. Das war beim 1:3 in der Vorwoche bei Schlusslicht Völkermarkt nicht so. Schatas: „Da hatten wir mit der Umstellung auf Naturrasen leider unsere Probleme.“

Auch eine Etage tiefer in der OÖ-Liga gibt es zwei Teams, die vor eigenem Publikum noch keine Niederlage hinnehmen mussten: Oedt und Weißkirchen. Die Zebras sind mit zwei Siegen perfekt in die Frühjahrssaison gestartet, haben vor der heutigen Partie zu Hause gegen die Jungen Wikinger (19) nur noch drei Punkte Rückstand auf Leader Oedt. Zudem konnte in acht Spielen (vier Siege, vier Remis) noch kein Team in dieser Spielzeit die Festung „Sportpark am Weyerbach“ stürmen.

Zu keinem Duell der Namensvetter Rajko Vujanovic und Radovan Vujanovic (Oedt) kommt es heute (19) in St. Florian. Ersterer wurde im Winter aus disziplinären Gründen suspendiert, weil er sich verbal gegen St.-Florian-Trainer Gruber geäußert und zudem Trainingseinheiten sausen gelassen haben soll. Ersatzmann Teodor Brankovic ist dafür doppelt motiviert: Der 19-Jährige kam im Winter vom heutigen Gegner aus Oedt. (rawa)

