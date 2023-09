Vierer-Goalie hielt Sieg fest

Wenn der vierte Tormann in der ersten Reihe steht: Eigentlich hält Leo Karlinger bei den Mondsee Juniors in der 1. Klasse Süd die Stellung zwischen den Pfosten – am vergangenen Freitag schlug aber beim 3:1 der OÖ-Liga-Mannschaft von Mondsee gegen ASK St. Valentin die große Stunde des 19-jährigen Tormann-Youngsters.

Viele unvorhergesehene Dinge verhalfen ihm zu seinem OÖ-Liga-Debüt: Einser-Goalie Lukas Eidenhammer fehlte gesperrt, Ersatzmann Franz Jörgner verletzte sich vor der Partie beim Aufwärmen. Weil auch der ursprüngliche Dreier-Schlussmann Karl Berger zuletzt angeschlagen war, durfte Karlinger ran – und absolvierte sein Debüt mit Bravour: "Leo hat zwei Top-Chancen entschärft", war sein Coach Christoph Mamoser stolz. Trotz des Umbruchs im Sommer gelang der zweite Sieg in dieser Saison: "Wir wussten, dass es in dieser Saison nicht leicht wird, aber die Pfeile zeigen in die richtige Richtung."

Ostermiething wieder vorne

Steil nach oben zeigt die Formkurve auch bei Ostermiething: In der Vorsaison landeten die Innviertler nur auf Platz 14 – in der aktuellen Spielzeit liegt das Team von Neo-Trainer Christoph Mühllechner nach dem 4:2 gegen Weißkirchen, dem vierten Sieg im fünften Spiel, ganz vorne. Ein weiteres Überraschungsteam ist Aufsteiger Bad Leonfelden nach dem 2:0 gegen Oedt: "Das ist ein ganz besonderer Tag. Oedt kannst du im Normalfall nicht schlagen. Wir haben eine überragende Mannschaftsleistung gebracht", freute sich Bad Leonfeldens Neo-Trainer Robert Lenz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger