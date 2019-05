Verzichtet Oedt nach 1:4 jetzt auf den Meistertitel?

Während die Regionalligaklubs gestern (bei Druckbeginn noch im Gange) im Einsatz standen, sind die OÖ-Ligisten erst am Wochenende wieder am Ball.

Das 1:4 von (Fast-)Meister Oedt bei Nachzügler SC Marchtrenk warf automatisch eine Frage auf: Wollen die Oedter nun doch nicht Meister werden?

Zur Erinnerung: Sollte der Tabellenführer den Titel holen, ist man noch immer von einer Entscheidung der Paritätischen Kommission abhängig. Wird die Oedter Anlage (so wie im Vorjahr) als nicht regionalligatauglich angesehen, so darf der Verein in der OÖ-Liga bleiben. Wird die Meinung geändert und der Sportplatz als reif für die dritte Liga eingestuft, dann müsste Oedt aufsteigen. Das dies für den Klub nicht infrage kommt, bleibt dann nur der Zwangsabstieg.

Das Regulativ ist so formuliert, dass es in jede Richtung genügend Interpretationsspielraum gibt. Oedts Präsident Franz Grad, normalerweise nach Niederlagen seines Klubs sehr lautstark, soll bei der internen Team-Besprechung am Montag sehr moderate Töne angeschlagen haben. Im OÖN-Gespräch bestätigt er: "Die Unsicherheit im Verein ist riesig. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Verband seine eigene Entscheidung aus der Vorsaison kippt und uns aufgrund der Infrastruktur zum Aufstieg zwingen will.

Keiner der Spieler weiß, wie es nächste Saison weitergeht. Ich habe die 1:4-Niederlage gegen Marchtrenk schon als Provokation gegenüber dem Verband empfunden. Eines ist auch sicher: Mich wird im Falle einer Entscheidung gegen Oedt sicher niemand los. Ganz im Gegenteil."

Entscheidung nach Saisonende

Wird Oedt im Finish nun einen Gang zurückschalten, um sich als Vizemeister der Prüfung noch zu entziehen? Grad: "Sicher nicht bewusst, aber ich weiß nicht, wie die Spieler mit der Situation umgehen werden. Es ist mir auch klar, dass das für die anderen Vereine nicht angenehm ist. Man hätte dem aber auch aus dem Weg gehen können, indem man nicht bis zum Sanktnimmerleinstag wartet, um unseren Platz zu kontrollieren." Diese Kontrolle ist erst nach Saisonende vorgesehen und kann sich bis Mitte oder sogar Ende Juni ziehen.

Zehn Spieler ausgetreten

Turbulent ging es in Stadl Paura zu. Wenige Stunden vor dem Spiel gegen Allerheiligen (1:3) erklärten zehn Spieler ihren Vertragsaustritt. "Der Bogen war überspannt", bestätigte Oliver Prudlo vom Verein der Fußballer (VdF), der Spielergewerkschaft, die Stadl-Pauras Kicker unterstützt. Danach wurde fieberhaft verhandelt. Am fehlten zwar noch einige Stammspieler, dennoch konnte man noch eine konurrenzfähige Elf aufbieten. Prudlo: "Die Signale waren am Endewieder etwas positiver." (haba)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.