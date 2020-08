Verspäteter Auftakt für sechs Teams

Das Coronavirus beherrscht weiterhin die Schlagzeilen – auch im Fußball-Unterhaus. Nachdem in der ersten Runde drei Partien abgesagt werden mussten, steigt der Unterhaus-Auftakt für sechs Teams mit einer Woche Verspätung: Neumarkts eigentliche Start-Begegnung in der Bezirksliga West fand gegen Ranshofen wegen eines positiven Falls nicht statt. Laut neuer Verbands-Sonderregelung muss das Ende einer Quarantäne zumindest vier Tage vor dem Spieltag liegen – weshalb sich Eggelsberg-Moosdorf und Neumarkt vor der zweiten Runde auf eine kurzfristige Spielverschiebung von Freitag auf Sonntag einigten. Auch Ranshofen (heute in Altheim), die Teams der 1. Klasse Mitte Hörsching (morgen daheim gegen Doppl-Hart) und Dionysen (morgen in Steyregg) sowie das Duo der 1. Klasse Ost Bewegung Steyr (morgen daheim gegen Stein) und Kematen (morgen in Wolfern) pfeifen die Saison an.

In der 1. Klasse Ost gibt es hingegen die nächsten Absagen: St. Marien kann heute nicht in Molln antreten, Hofkirchen trifft das selbe Schicksal in Sierning. Zudem stehen hinter den Bezirksliga-Ost-Duellen von Vorwärts 1b (morgen daheim gegen Kronstorf) und Union Leonding (am Sonntag in Aschach) Fragezeichen.

