Verrücktes Derby: 6:3-Sieg nach 0:2-Rückstand

STADL-PAURA. Was war das gestern für ein verrücktes Derby in der Fußball-Regionalliga zwischen Stadl-Paura und Vöcklamarkt (6:3).

Bereits nach 50 Sekunden sah Gäste-Kicker Philipp Birglehner wegen Torraubs die Rote Karte. Trotzdem führte das Schatas-Team in Unterzahl nach einer halben Stunde durch Tore von Oliver Holzinger und Lukas Leitner 2:0. Stadl-Paura bewies aber einmal mehr Moral, drehte den 0:2-Rückstand noch in einen 6:3-Sieg. David Poljanec hatte noch vor der Pause (39.) den Anschlusstreffer erzielt, Roman Alin (48.), Daniel Gruber (60.), Marco Toro (85.) und Poljanec mit zwei weiteren Toren (51., 92.) machten in der zweiten Hälfte das halbe Dutzend voll.

Jubeln durfte auch Gurten im zweiten Drittliga-Derby gegen WSC/Hertha: Sebastian Zirnitzer war beim 3:2 mit zwei Treffern der Mann des Spiels. Ein Lebenszeichen gab der FC Wels beim 1:0 in Deutschlandsberg: Dank des Goldtors von Felix Hebesberger wurde der erste "Dreier" nach neun Spielen ohne Sieg eingefahren.

In der OÖ-Liga bleibt Gmunden mit dem 3:1 gegen Donau Linz das Team der Stunde. Es war der dritte volle Erfolg in Serie. Weil St. Martin bei Edelweiß Linz 2:4 verloren hatte, konnte die Memic-Elf die Abstiegsränge verlassen. Nach dem 1:2 am Mittwoch bei Bad Ischl (gestern 1:1 in St. Florian) ist Tabellenführer Oedt heute gegen Grieskirchen auf Wiedergutmachung aus.

