Verrückter Abstiegskampf

LINZ. Viele Abstiegskandidaten der Herbstsaison spielen im Frühjahr groß auf.

Gmunden verließ mit dem Sieg gegen Donau die Abstiegsplätze. Bild: Hörmandinger

Während das Titelrennen praktisch entschieden ist – Tabellenführer Oedt liegt nach dem 6:0 gegen Grieskirchen schon sieben Punkte vor dem Zweiten Junge Wikinger – wird der Kampf um den Klassenerhalt, in dem es heuer zu 100 Prozent zwei Klubs erwischen wird, zum Krimi: Schlusslicht SC Marchtrenk ist zwar schon fünf Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz – trotzdem könnte fünf Runden vor Schluss rechnerisch bis zum Sechsten St. Valentin noch jeder absteigen.

Das Team der Stunde ist Gmunden: Mit dem 3:1 gegen Donau Linz gelang dem Team von Trainer Almir Memic der dritte Sieg in Serie. Der Kampf um den Liga-Verbleib ist auch deshalb so spannend, weil Teams, die im Herbst schwach abgeschnitten haben, im Frühjahr ein ganz anderes Gesicht zeigen: Micheldorf, Schlusslicht der Hinrunde, liegt trotz der 1:2-Niederlage bei Weißkirchen in der Frühjahrstabelle mit 14 Punkten auf Platz sieben.

Der Herbst-Vierzehnte Bad Ischl holte beim 1:1 gegen St. Florian ebenfalls Punkt Nummer 14 – und damit schon um einen mehr als in den 15 Spielen der ersten Saisonhalbzeit, liegt in der Frühjahrstabelle sogar auf Platz sechs. Und auch Grieskirchen ist als Achter im Frühjahr bestens unterwegs.

Fusion ist fix

Die Abstiegsfrage wird sich wohl erst in der allerletzten Runde entscheiden. Dafür ist die "Fusion" von OÖ-Ligist Wallern und Landesligist St. Marienkirchen beschlossene Sache. "Der Verband entscheidet am 13. Mai in einer Sitzung darüber. Wir gehen aber davon aus, dass alles klappt", sagt Wallern-Sportchef Albert Huspek.

Eine Entscheidung hat der OÖFV schon getroffen: Oedt muss auch im Falle eines Aufstiegsverzichts als Meister nicht in die Landesliga zwangsabsteigen. Der Verbandsbeschluss, wonach ein OÖ-Liga-Meister dies tun müsste, falls er zwei Mal in Serie auf den Aufstieg verzichtet, gilt nicht rückwirkend für den ersten Oedter Meistertitel vom Mai 2018. Dieser Passus würde erst in der kommenden Saison schlagend werden, sollte Oedt abermals Meister werden. "Wir wollen trotzdem auch nächste Saison attraktiv und erfolgreich spielen", sagt Sportchef Stefan Reiter. Florian Maier und David Poljanec von Stadl-Paura sind als mögliche Neuzugänge im Gespräch.

