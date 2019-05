Vergeigt Oedts 1b den Titel?

Die OÖN haben bereits darüber berichtet: Sollte OÖ-Ligist Oedt auf den Aufstieg in die Regionalliga verzichten, dürfte auch das 1b-Team nicht aufsteigen, da mindestens eine Spielklasse dazwischen sein muss. Das zweite Team verlor am Wochenende in Schiedlberg 1:2, gab die Tabellenführung an Schwertberg (2:2 in Bad Hall) ab.

Jetzt hat auch Neuzeug noch Hoffnung: Bleiben Oedt 1b und Schwertberg vor Neuzeug, würde der Relegationsplatz – trotz Oedts Nichtaufstieg – nicht an den Dritten gehen, weil dieser lediglich für Vize-Meister reserviert ist. Nach dem gestrigen 2:1 bei Garsten ist man – mit einem Spiel weniger – aber nur noch vier Punkte hinter Oedt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Traun Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.