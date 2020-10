Verband beteiligt sich nicht an Hallenturnieren

Der Verband wird keine Schiedsrichter zu den Turnieren entsenden, auch privat dürfen die Schiedsrichter nicht in der Halle pfeifen. OÖ-Fußballverbandspräsident Gerhard Götschhofer will dies aber nicht als Drohung, sondern als bewusstseinsschärfende Maßnahme verstanden wissen. "Es geht uns nicht darum, jemandem etwas vorzuschreiben. Es ist eher eine Sache des Hausverstands und der Rücksichtnahme. Bei einem Hallenturnier spielen ja nicht nur fünf gegen fünf auf dem Parkett. Es sind 80 bis 90 Personen, die sich auf engstem Raum befinden, oft die Kabinen teilen und dadurch gerade in geschlossenen Räumen hohen Risiken ausgesetzt sind. Von den Zuschauern spreche ich da noch gar nicht." Wer also noch immer ein Turnier veranstalten will, der müsste das privat tun.

Der OÖ-Hallencup ist bereits längst abgesagt. Turnierorganisator Andy Hofmann: "Das tut im Jahr des zehnten Jubiläums natürlich besonders weh. Aber es sind die Zuschauer, die dieses Turnier in ganz Oberösterreich so einzigartig machen. Deshalb wäre es sinnlos gewesen, ernsthaft über eine Austragung nachzudenken."

Keine Chance für Junior-Hallencup

Auch für den Esternberger Johannes Fesel, seit Jahrzehnten Ausrichter des Baumit-Hallen-Nachwuchscups, wohl das größte und bestbesetzte Nachwuchsturnier Europas, ist die Absage die einzige Option. "Bei uns kommen ja auch noch die Reisebeschränkungen für Teams wie den FC Liverpool dazu. Deshalb habe ich gleich gesagt, dass der Baumit-Junior-Hallencup erst dann wieder stattfindet, wenn wir das Turnier so groß aufziehen können, wie man es von uns gewohnt ist. Halbe Sachen sind nichts für mich."

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at